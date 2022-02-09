دفعة جديدة من القطع الأثرية ستعود للعراق

2022/02/09 | 12:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الأربعاء، عن إعادة القطع الأثرية من لبنان تمَّت عبر ثلاثة جهات رسمية، فيما أشارت إلى أن دفعة جديدة من القطع ستعود للعراق.

وقال رئيس الهيئة ليث مجيد حسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّ "العراق لم يدفع أجور الشحن للشركة مقابل إعادة القطع الأثرية المهربة إلى لبنان، بل الأخير من قام بعملية الشحن واعادتها الى البلاد".

وأضاف أن "عملية إعادة الآثار تمَّت عبر وفد من الحكومة برئاسة جهاز المخابرات العراقي، ووزارة العدل، والثقافة اللبنانية"، لافتاً، الى أنَّ "الأيام المقبلة ستشهد إعادة عدد من القطع الأثرية من الولايات المتحدة الأميركية وعدة دول أخرى".

وأشار الى أن "الهيئة تتابع كل القطع الأثرية في جميع الدول و نحن عازمون على إعادة اخر قطعة للعراق من الخارج".

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