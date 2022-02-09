شاطئ غمرته الدماء يتحول لأفضل شاطئ بأستراليا لـ2022.. ما قصته؟

2022/02/09 | 12:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان في يوم من الأيام مغمورًا بالدماء، ومرتبطًا بالمدانين، ومرادفًا لعمليات الذبح، ومطاردًا من القراصنة.ولكن مؤخرًا، حاز شاطئ "Misery"، (البؤس)، على جائزة "أفضل شاطئ في أستراليا"، لعام 2022.

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