جنايات ميسان تقضي بالسجن 7 سنوات لمدان ببيع المخدرات

2022/02/09 | 12:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت محكمة جنايات ميسان، حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات بحق مجرم عن جريمة بيع المواد المخدرة، فيما كشفت عن ضبط كميات من مسحوق الكريستال والافيون بحوزته.وجاء في بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “محكمة جنايات ميسان أصدرت حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات بحق مجرم ضبط بحوزته …

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