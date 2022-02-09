اصابة 3 من طلبة جامعة ديالى بحروق بسبب” بالونات هوائية”

2022/02/09 | 12:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أفاد مصدر طبي ، الاربعاء، باصابة 3 من طلبة جامعة ديالى بحروق بسبب بالونات هوائية.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان “ثلاثة من طلبة كلية الفنون الجميلة في جامعة ديالى تم نقلهم قبل قليل الى ردهات طوارى مستشفى بعقوبة بعد اصابتهم بحروق اثرخطا في نفخ بالونات هوائية “.واضاف المصدر،ان” حالات المصابين لاتستدعي […]

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