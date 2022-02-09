الحشد الشعبي يدمر أربع مضافات لداعش في صلاح الدين

2022/02/09 | 12:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… دمرت قوة من الحشد الشعبي، الأربعاء، أربع مضافات لداعش في جزيرة ” البو مرموص” في صلاح الدين.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “القوة عثرت على المضافات التي كانت تضم مواد غذائية ولوجستية اثناء تنفيذ عملية الدهم والتفتيش اليوم”.و تواصل قيادة عمليات صلاح الدين للحشد وقيادة عمليات كركوك وشرق دجلة […]

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