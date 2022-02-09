المطلك يتوقع تحقيق النصاب بجلسة البرلمان المقبلة: ذاهبون نحو حكومة اغلبية وطنية

2022/02/09 | 12:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع رئيس جبهة الحوار الوطني، صالح المطلك، اليوم الاربعاء، تحقيق نصاب ثلثي اعضاء مجلس النواب في الجلسة المقبلة لاختيار رئيس الجمهورية.وقال المطلك، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “التغريدة الاخيرة التي نشرها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تشير إلى أن الامور باقية بشأن الاصرار على (حكومة اغلبية سياسية واغلبية وطنية)”، مبيناً أن […]

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