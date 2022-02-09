القبض على 3 اشخاص بتهمة السرقة وسط بغداد

2022/02/09 | 12:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاربعاء، عن إلقاء القبض على ثلاثة اشخاص بتهمة السرقة.وقال المديرية في بيان، إنه “توفرت معلومات لدى مكتب اجرام الغزالية عن وجود حادث سرقة ٤١ مليون دينار عراقي من داخل إحدى الشقق السكنية ضمن المنطقة من قبل شخصين أثنين مجهولي الهوية”.وأضافت “على الفور تم تشكيل فريق عمل […]

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