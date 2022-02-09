حقوق الانسان تدعو لاعتماد اجراء مبكر يحمي الزيجات من

2022/02/09 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

دعت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، الى اعتماد اجراء مبكر يحمي الزيجات من السموم البيضاء.

‏وقال مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "الادمان على المخدرات لم يعد حالات فردية بل ظاهرة تتسع في اغلب المحافظات العراقية ومنها ديالى بسبب تدفق انواع مختلفة من الحبوب والعقاقير المخدرة خاصة في السنوات الاخيرة".

‏وأضاف مهدي، إن "الاحصائيات التي تنشرها وزارة الداخلية مثيرة للقلق خاصة وانها تشير الى ان البلاد مقبلة على وضع استثنائي في ملف المخدرات مع ارتفاع معدلات التعاطي بشكل لافت ما يهدد البينة الاساسية للمجتمع والعائلة العراقية نظرا لتاثيرات الادمان التي رفعت معدلات الجريمة المنظمة والاشكاليات الاجتماعية".

‏ودعا الى "ضرورة سن قوانين تربط ملف اجراء فحص الشباب المقبلين على الزواج للتاكد من عدم تعاطيهم للمخدرات لتفادي ان تكون بوابة لانهيار تلك الزيجات بالاضافة الى اعتماد اجراءات الفحص المفاجئة حتى في الدوائر والمؤسسات الحكومية والتعامل مع التعاطي بتشديد اكبر لاننا امام خطر حقيقي يوازي في ضرره الارهاب وفكره المتطرف".

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