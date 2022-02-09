بمشاركة محلية ودولية ..افتتاح مسرح جامعة الموصل الكبير

2022/02/09 | 12:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/افتتحت جامعة الموصل مسرح الجامعة الكبير وسط حضور رسمي أكاديمي كبير ومشاركة محلية ودولية.واستهلت الاحتفالية بكلمة وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البحث العلمي الدكتور ياسين العيثاوي أشاد فيها بجهود الجامعة وتعاون الداعمين الدوليين في الإسهام بإعادة الحياة الى الأبنية والمنشآت الجامعية في الموصل ومعالجة الأضرار التي خلفتها عصابات داعش الإرهابية فيما تلتها كلمات رئيس الجامعة وممثلي منظمة UNDP وبنك التنمية الألماني (KFW) الممول لمشروع إعادة تأهيل مسرح جامعة الموصل.وشهد الحفل بحسب بيان لوزارة التعليم العالي,عرضا لفلم وثائقي عن مراحل إعمار قاعة المسرح الكبير وعرض مسرحي لمجموعة من أساتذة وطلبة كلية الفنون الجميلة./انتهى2

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