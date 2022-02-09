نائب عن صادقون : التحالف الثلاثي لا يملك العدد الكافي لتمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية

2022/02/09 | 12:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية ، على تركي الجمالي ان التحالف الثلاثي لا يملك العدد الكافي لتمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباريو اعتبر الجمالي في تصريح صحفي التفاوض والتوافق بين الكتل السياسية الفيصل في حسم تسمية مرشح رئاسة الجمهورية و تجاوز الازمة الراهنة.وكان البرلمان قد فشل امس بتحقيق نصاب الجلسة من احدى فقراتها انتخاب رئيس الجمهورية في ظل مقاطعة واسعة لاغلب الكتل السياسية./انتهى3

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