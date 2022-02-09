عالم التناقضات - حنان بديع

2022/02/09 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنان_بديع في الوقت الذي تحركت فيه المغرب وحركت كامل أجهزتها لإنقاذ الطفل "ريان" من قعر بئر عميق وقع فيها وضجت كافة وسائل الإعلام بالحدث، توفي 15 طفلا نازحاً في مخيم جنوب شرق سوريا برداً وجوعاً! ولم نسمع عنهم إلا من خلال خبر صغير في بعض الصحف ثم لم يشعر أو يهتم بهم أحد! وفي الوقت الذي تحاول "ناسا" بميزانيات ضخمة السفر إلى كواكب أخرى، يحتضر كوكبنا ويموت ببطىء بسبب الاحتباس الحراري والتلوث الذي يبدو تفاديه ......





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