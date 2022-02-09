الكاظمي يصل إلى ميسان برفقة وفد أمني رفيع

2022/02/09 | 12:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

وصل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، إلى محافظة ميسان برفقة وفد أمني رفيع المستوى.

وذكر بيان، لرئاسة الوزراء، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أنّ "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يصل إلى محافظة ميسان".

وأضاف أن "وزيري الدفاع والداخلية، وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية رافقوا الكاظمي".

واغتال مسلحون مجهولون، القاضي العراقي أحمد فيصل، المختص بملف المخدرات في محافظة ميسان جنوبي البلاد، كما أكّد مصدر في شرطة ميسان لـ"ألترا عراق".

ودان مجلس القضاء الأعلى، اغتيال القاضي أحمد فيصل الساعدي المختص بقضايا المخدرات في محافظة ميسان، داعيًا القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إعادة النظر بالقيادة الأمنية المسؤولة عن أمن واستقرار المحافظة.

وشهدت منطقة "قلعة صالح" في محافظة ميسان خلال الأيام الماضية، معارك طاحنة وحرب شوارع بين عشيرتين، فيما خلّفت قتلى وإصابات عديدة وعمليات حرق للمنازل في اشتباكات مسلحة استمرت لساعات.

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