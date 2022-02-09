2022/02/09 | 12:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … حذرت رئيس هيئة الاستثمار سها النجار، الاربعاء، المواطنين من شراء الشقق السكنية في مجنع بسماية من السماسرة، فيما كشفت عن تفاصيل جديدة بشأن التعاقد.وقالت النجار في مؤتمر صحفي تابعته وكالة /المعلومة/، ان ” هناك سماسرة وتجاراً يستغلون المعروض من الوحدات وبيعها بأسعار أعلى للمواطنين”.وأشارت الى، إن “النسبة المنجزة لمشروع بسماية أقل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستثمار تكشف عن مشاكل بسماية وتحذر من “السماسرة”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستثمار تكشف عن مشاكل بسماية وتحذر من “السماسرة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).