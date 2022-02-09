نادي الكهرباء: محمد حميد استعاد عافيته

2022/02/09 | 12:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد نادي الكهرباء الرياضي، اليوم الاربعاء، أن حارسه محمد حميد استعاد عافيته ونهض في بيته الكهرباء.ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” صورة لحميد وهو يتصدى ركلة جزاء مرفقة بتعليق “ما أجملها من عودةٍ ..عدتَ والعودُ أحمدُ يا مُحمد، قالوا إنه بلغَ من العُمرِ عتياً ..ليردَ ستجدون حميدانَ في الميدان”.[…]

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