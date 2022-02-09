البارتي اعد البديل.. المالكي: اغلب المؤشرات تؤكد رفض المحكمة ترشيح زيباري

2022/02/09 | 12:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي , الأربعاء , ان اغلب المؤشرات والتسريبات تشير الى أن المحكمة الاتحادية ستقبل الدعوى المقامة ضد مرشح الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية وسيتم رفض ترشيحه, مبينا ان البارتي قد هيأ البديل بعد ان ايقن بان قرار المحكمة الاتحادية سيذهب الى قبول […]

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