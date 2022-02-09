سيارة آلفا روميو الجديدة تأتي مع

2022/02/09 | 12:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستأتي سيارة ألفا روميو تونالي 2023 برمزها غير القابل للاستبدال، أو NFT، والذي سيساعد في تتبع سجلات الصيانة.

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