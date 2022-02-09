الحشد الشعبي يعلن انطلاق 3 عمليات تمشيط مباغتة في ديالى

2022/02/09 | 12:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أعلن الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني، الاربعاء، عن انطلاق 3 عمليات تمشيط مباغتة لتعقب خلايا داعش الارهابي في المحافظة.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” 3 عمليات تمشيط مباغتة انطلقت في مناطق زور شيخ بابا وحمرين والحاوي ضمن قواطع شمال شرق وشمال ديالى لتعقب خلايا داعش الارهابي من خلال اهداف محددة مسبقا”.[…]

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