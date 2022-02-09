خبير دستوري: صراع الكتل على مصالحها الشخصية هو من عطل البرلمان

2022/02/09 | 12:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رأى الخبير الدستوري، سعد البطاط، اليوم الاربعاء ان المصالح الشخصية هي من عطلت البرلمان.وقال البطاط في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “ما يجري الان من صراع سياسي وتعطيل للوضع العراقي من ناحية البرلمان وتشكيل الحكومة، ليس للدستور يد فيه، بل الصراعات السياسية بين الكتل على المناصب والكل يبحث عن مصالح شخصية دون […]

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