مطار النجف يعفي هذه الفئة من المسافرين من مسحة كورونا

2022/02/09 | 12:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن مطار النجف الدولي، اليوم الاربعاء، عن اعفاء المسافرين العراقيين القادمين من ايران من مسحة كورونا.وذكر بيان لادارة المطار، إنه “اعفاء العراقيين من مسحة pcr اثناء العودة من الجمهورية الايرانية الى العراق سواء عن طريق البري والجوي”.وأضاف انه “كذلك يعفى المواطنين الايرانيين من مسحة pcr اثناء العودة من العراق الى ايران سواء […]

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