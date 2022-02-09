إيران: أميركا لا يمكنها أن تضيع حقوقنا بسبب خلافاتها الداخلية

2022/02/09 | 12:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني، الأربعاء، ان الأصوات التي تسمع من الإدارة الأمريكية تظهر عدم وجود انسجام داخلها لاتخاذ القرارات بشأن مباحثات فيينا، مبينا ان أميركا لا يمكنها أن تضيع حقوق الشعب الإيراني بسبب خلافاتها الداخلية.وكتب شمخاني في تغريدة على تويتر اليوم: “تظهر الاصوات التي تسمع من الادارة […]

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