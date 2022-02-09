2022/02/09 | 12:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، عن صدور أمري استقدامٍ بحقِّ المديرين العامين للمصرف الزراعي السابق ورئيس هيئة الاستثمار في محافظة بابل.وذكرت دائرة التحقيقات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحق المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني في بابل …

ظهرت المقالة النزاهة: صدور أمري إستقدام لمدير المصرف الزراعي السابق ورئيس الاستثمار في بابل أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: صدور أمري إستقدام لمدير المصرف الزراعي السابق ورئيس الاستثمار في بابل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: صدور أمري إستقدام لمدير المصرف الزراعي السابق ورئيس الاستثمار في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).