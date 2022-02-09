مدرب دورتموند: مستعدون لقرار هالاند

2022/02/09 | 12:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة-تحدث الألماني، ماركو روزه، المدير الفني لبوروسيا دورتموند، عن مستقبل لاعبه النرويجي إيرلينج هالاند، والذي ارتبط اسمه بالرحيل في الصيف المقبل.

ويرتبط هالاند بعقد مع دورتموند، ينتهي في صيف 2024، لكنه يملك شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 75 مليون يورو.

وقال روزه في تصريحاته أبرزها الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا: "مع هالاند، كل شيء على الطاولة داخل النادي، الجميع صادقون مع بعضهم البعض".

وأضاف :"هالاند سيتخذ قرارًا في وقت ما، والنادي سيستعد له جيدًا".

وارتبط اسم هالاند بالانتقال لأكثر من نادٍ من عمالقة أوروبا، مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وباريس سان جيرمان، بالإضافة إلى بايرن ميونخ.

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