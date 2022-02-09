2022/02/09 | 12:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الاربعاء، عن لقاء مرتقب سيجمع اليوم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مع قائد فيلق القدس الايراني اسماعيل قاأني الذي زار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم امس.

وقال كريم لـ ( بغداد اليوم ) إن "الإطار التنسيقي سيعلن بعد يومين عن مبادرة "جيدة" مع التيار الصدري للخروج من الأزمة الحالية في أوساط البيت السياسي الشيعي، حيث أن تلك المبادرة ستكون مقنعة للصدر"، لافتا الى ان "المالكي رفض تولي منصب نائب رئيس الجمهورية فهو لايقبل ان يكون نائبا لوزير كان في حكومته ( في اشارة الى هوشيار زيباري وزير الخارجية في حكومتي المالكي الاولى والثانية )".

وبين ان "المالكي يريد اما منصب رئيس الوزراء او يبقى زعيما لكتلته على غرار مسعود البرزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ومقتدى الصدر زعيم التيار الصدري"، مشيرا الى ان "الامور في طريق الانفراج واللقاء المرتقب بين المالكي والاطار وقاأني قد يفضي الى قرار نهاني وانفراج سياسي".

وأضاف أن "الانسداد السياسي الكبير هو في البيت الشيعي حاليا وإن انفك هذا الانسداد ستحل باقي الخلافات في البيت الكردي والسني ولهذا فإننا ننتظر هذه المبادرة التي وصلتنا عنها بعض المعلومات لكن المبادرة وفق ما وصلنا ستكون مقنعة للصدر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يرفض منصباً مهماً قبل لقاءه قاأني.. مبادرة مقنعة من الاطار للصدر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يرفض منصباً مهماً قبل لقاءه قاأني.. مبادرة مقنعة من الاطار للصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).