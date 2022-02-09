محافظ كربلاء يلتقي سفير جمهورية التشيك

2022/02/09 | 12:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ التقى محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي سفير جمهورية التشيك بيتر شتيبانيك الذي زار المحافظة اليوم الثلاثاء للاطلاع على عمليات الأعمار التي تجري في كربلاء./انتهى

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