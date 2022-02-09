المباشرة بمشروع انشاء الممر الثاني لطريق منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان

2022/02/09 | 12:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / باشرت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، تنفيذ الاعمال المتبقية لمشروع انشاء الممر الثاني لطريق منفذ الشيب الحدودي بطول 44.135 كم في محافظة ميسان.وذكر بيان للمركز الاعلامي في الوزارة، ان المشروع يإتي ضمن خطة الوزارة لانشاء طرق ثانية للطرق الرئيسة والحيوية في المحافظات، لتخفيف الزخم المروري الحاصل على الممرات القديمة والحد من الحوادث المرورية على هذه الطرق.واضاف ان العمل يتضمن انشاء طريق بعرض 8.25 م، فضلاً عن جسر غزيلة الكونكريتي بطول 200 م، ومجسرين الاول في تقاطع (عمارة - الشيب - الكحلاء - المشرح) والثاني في تقاطع ( الطيب ـ الشيب )، كما يتضمن العمل انشاء القناطر بانواعها وتأهيل الطبقات الترابية واعمال فرش طبقات الحصى الخابط والاسفلت، واعمال الانهاءات من الاسيجة والتخطيط ونصب العلامات المرورية بانواعها مع انارة التقاطعات والجسر./انتهى3

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