نائب: بارزاني متمسك بترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية

2022/02/09 | 12:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف النائب المستقل ياسر اسكندر وتوت، اليوم الاربعاء، عن تمسك زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني بترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.وقال وتوت في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “ترشيح هوشيار زيباري، ما يزال بيد المحكمة الاتحادية وهو لم يحسم لغاية الان”.وأضاف أن “زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، متمسك بترشيح زيباري لمنصب […]

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