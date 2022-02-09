الانبار تعلن قرب افتتاح ساحة التبادل التجاري مع الاردن

2022/02/09 | 12:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي ، الأربعاء ، عن قرب افتتاح ساحة للتبادل التجاري مع الاردن غربي الانبار .وقال الجنابي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” الكوادر الفنية والهندسية انجزت نسبة متقدمة في عملية انشاء ساحة تبادل تجاري مع الاردن في قضاء الرطبة غربي الانبار ضمن خطة الحكومة […]

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