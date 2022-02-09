الاستثمار تحذر من شراء شقق بسماية عبر

2022/02/09 | 12:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت رئيس هيئة الاستثمار سهى النجار، حاجة مشروع بسماية للإنجاز نحو مليارات دولار، لافتة إلى أنّ 13 ألف وحدة سكنية ستنجز خلال العامين المقبلين.

30 بالمئة فقط من الساكنين في الوحدات يلتزمون بدفع الالتزامات المالية

وقالت النجار في مؤتمر صحفي وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "النسبة المنجزة لمشروع بسماية أقل من المصاريف المدفوعة"، مبينة أنّ "مسؤولية عدم إنجاز المشروع تتحملها الجهات المستفيدة".

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وأضافت "نحتاج نحو 4 مليارات دولار لإنجاز مشروع بسماية"، مشيرة إلى "الإصرار على إكمال المشروع وتصحيح الأخطاء التي تعرض لها سابقًا".

وتابعت أنّ "13 ألف وحدة سكنية جديدة ستنجز خلال العامين المقبلين"، محذرةً "من شراء الشقق عبر السماسرة".

وأشارت إلى "الحصول على قرار من مجلس الوزراء لتسهيل دفعات شقق بسماية"، موضحة أنّ "30 بالمئة فقط من الساكنين في الوحدات ملتزمون بدفع الالتزامات المالية".

وأوضحت النجار أنّ "عمل شركة هانوا في بسماية توقف بسبب إنهاء مدة العقد وتوقف هيئة الاستثمار عن الدفع"، لافتة إلى "أننا سننهي التعاون مع شركة عراقنا للخدمات بعد انتهاء العقد".

وبينّت أنّ "طريق بسماية السريع سينفذ من قبل وزارة الإعمار".

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