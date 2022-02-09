التكامل بين القومي والوطني في تجربة كردستان العراق - صلاح بدرالدين

2022/02/09 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين الدرس الأول في مسيرة الحركة القومية الكردية منذ ظهورها وحتى الان يتلخص بالمقولة التالية : ( لانني قومي فانا وطني ) ، ولم يكن مستغربا ان الصراع السياسي الأول الذي نشب في صفوف الحركة في بدايات القرن العشرين ، وفي ظل الإمبراطورية العثمانية كان بين ماسمي بتياري – الاستقلاليين والاوتونوميين – أي بين من طالب باستقلال كردستان ( العثمانية ) ، وانشاء الدولة الكردية من جهة ، وبين من رأي احقية الاستقلال ولكن ......





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