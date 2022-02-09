نظام التفاهة - الفصل الثالث :: التفاهة إلهاء وإفساد – الحلقة السابعة والأخيرة - سعيد مضيه

#سعيد_مضيه حان الوقت لتدمير مؤسسات التفاهة والإفساديجري توسيع وظيفة التسلية للفن بحيث يجند لإطفاء حرائق الأزمات السياسية التي يصنعها الجشع الرأسمالي.
الفن بطبيعته متفوق، كرسالة للجمهور، في تأثيره؛ والفنان ، من ثم، صاحب كلمة او تشكيل أو تمثيل،بحظوة لدى الجمهور مقدما على بقية المثقفين ، سيما إن كان مشهودا له بالإبداع.
فهو يضفي ظلال شخصيته الفنية على أي موقف سياسي، يشهره او يطمسه؛ وإذ ييعرف الرأسمال هذه الخ ......
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