نظام التفاهة - الفصل الثالث :: التفاهة إلهاء وإفساد – الحلقة السابعة والأخيرة - سعيد مضيه

2022/02/09 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه حان الوقت لتدمير مؤسسات التفاهة والإفساديجري توسيع وظيفة التسلية للفن بحيث يجند لإطفاء حرائق الأزمات السياسية التي يصنعها الجشع الرأسمالي.



الفن بطبيعته متفوق، كرسالة للجمهور، في تأثيره؛ والفنان ، من ثم، صاحب كلمة او تشكيل أو تمثيل،بحظوة لدى الجمهور مقدما على بقية المثقفين ، سيما إن كان مشهودا له بالإبداع.



فهو يضفي ظلال شخصيته الفنية على أي موقف سياسي، يشهره او يطمسه؛ وإذ ييعرف الرأسمال هذه الخ ......





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