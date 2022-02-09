2022/02/09 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، اجتماعاً مهماً مع قيادات الأجهزة الأمنية في محافظة ميسان.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الكاظمي عقد اجتماعاً مهماً مع قيادات الأجهزة الأمنية في محافظة ميسان".

وفي قبل قليل، وصل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، إلى محافظة ميسان برفقة وزيرا الدفاع والداخلية، وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية.

والسبت الماضي، شهدت محافظة ميسان اغتيال القاضي أحمد فيصل الساعدي، من مسلحين مجهولين في حي المعلمين أمام مبنى كاتب العدل وسط مدينة العمارة

وأمر الكاظمي، بتشكيل قيادة عمليات ميسان، على أن تتولى القيادة والسيطرة على الأجهزة الأمنية كافة في المحافظة، كما كلف اللواء الركن محمد الزبيدي بمهام قيادة العمليات هناك.

وأمس الثلاثاء، قرر رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، إعفاء مدير أمن محافظة ميسان من منصبه، وفقا لبيان مقتضب صادر عن خلية الإعلام الأمني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعقد اجتماعاً مهماً مع قيادات الأجهزة الأمنية في ميسان – عاجل ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعقد اجتماعاً مهماً مع قيادات الأجهزة الأمنية في ميسان – عاجل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).