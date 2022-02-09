قانوني: قرار الحلبوسي بفتح باب الترشيح تطغى عليه “الاداريات”

2022/02/09 | 13:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبر الخبير القانون علي التميمي , الأربعاء , قرار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بأنه مخالف للدستور والقانون , مبينا ان السقوف والقيود فيها غير قابلة للكسر الا بقرر من المحكمة الاتحادية او تعديل القانون رقم 8 لسنة 2012 .وقال التميمي في تصريح […]

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