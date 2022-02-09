2022/02/09 | 13:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدم النائب باسم خشان، اليوم الاربعاء، طعناً لدى المحكمة الاتحادية بشأن إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية مرة ثانية.وقال خشان، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، “قدمت اليوم الى المحكمة الاتحادية طعناً في قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (٤)، المتضمن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، لأنه صدر لأنه يخالف […]

ظهرت المقالة خشان يقدم طعناً لدى الاتحادية بشأن إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خشان يقدم طعناً لدى الاتحادية بشأن إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خشان يقدم طعناً لدى الاتحادية بشأن إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).