الكاظمي من ميسان: الفوضى لا ترحم أحداً والجميع سيدفع الثمن

2022/02/09 | 13:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، ان الفوضى لا ترحم أحداً والجميع سيدفع الثمن، فيما اشار الى اتخاذ إجراءاتٍ سريعة لمعالجة التداعيات والعمل على إعادة وضع الخطة الأمنية لمعالجة الخروقات.

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