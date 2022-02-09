لوحات تعكس جانبًا من لندن لن تراه على البطاقات البريدية.. ما سرها؟

2022/02/09 | 13:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في لوحات فريدة من نوعها، يقدّم الفنان جوك مكفادين أعمالًا تعكس جانبًا لن تراه على البطاقات البريدية الخاصة بلندن.إليك التفاصيل!

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