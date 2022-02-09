ضبط قذائف هاون في مضافات “داعش” صُنعت في 2021

2022/02/09 | 13:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران، الاربعاء، عن ضبط قذائف هاون حديثة في مضافات داعشية صنعت في عام 2021.وقال الخدران في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوات الحشد الشعبي ضبطت مؤخرا قذائف هاون حديثة صنع 2021 في بعض مضافات داعش في قواطع المسؤولية ضمن حدود ديالى”.واضاف الخدران،ان” وجود قذائف هاون حديثة في […]

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