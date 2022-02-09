الكاظمي يعقد اجتماعاً مهماً مع قيادات الأجهزة الأمنية في ميسان

2022/02/09 | 13:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يعقد اجتماعاً مهماً مع قيادات الأجهزة الأمنية في محافظة ميسان

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