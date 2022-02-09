كيربي: الحوثيون نفذوا 400 هجوم ضد الامارات والسعودية

2022/02/09 | 13:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت السفارة الأميركية لدى الإمارات في بيان مواطنيها من هجوم محتمل بصاروخ أو طائرة مسيرة في أبوظبي وطلبت منهم اتباع إجراءات السلامة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي إن الحوثيين نفذوا حوالي 400 هجوم عبر الحدود حتى الآن، وأن قاعدة الظفرة تعرضت لهجومين من هذه الجماعة، بمنظومات أسلحة قدمتها إيران.

وأكد أن استهداف مجموعة عراقية لأبو ظبي جزء من الدعم المستمر الذي تقدمه إيران للميليشيات.

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