سانا: مقتل شخص وجرح 5 آخرين في عدوان اسرائيلي جديد

2022/02/09 | 13:16 - المصدر: قناة التغيير

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قالت وكالة الأنباء السورية بأن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق في محيط دمشق ،فجر الأربعاء، تسبب في مقتل جندي وإصابة 5 آخرين.

وذكرت وزارة الدفاع السورية أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لعدوانين إسرائيليين على مدينة دمشق، وقالت في بيان ان عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت طال مدينة دمشق.

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