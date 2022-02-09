الكاظمي: الفوضى لا ترحم أحداً والجميع سيدفع الثمن

2022/02/09 | 13:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال، مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، ان الفوضى لا ترحم احد، والجميع سيدفع ثمنها، لذا علينا العمل معا للوصول الى النتائج المرجوة.وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان، أن “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وخلال اجتماعه بقيادات الأجهزة الأمنية في محافظة ميسان، قال: في البداية أقدّم أحرّ التعازي إلى ذوي […]

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