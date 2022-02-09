الحكيم يدعو الى تحويل الاتفاقية الصينية الى برنامج تنفيذي

2022/02/09 | 13:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، الأربعاء، الى تحويل الاتفاقيات المبرمة بين العراق والصين الى برامج تنفيذية على ارض الواقع.وقال الحكيم في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، “تبادلنا مع سفير جمهورية الصين الشعبية سعادة تشانغ تاو وجهات النظر حول تطورات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين بغداد وبكين”.وأكد الحكيم خلال […]

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