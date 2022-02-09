اجراء جديد يتعلق بمسحة الـ(pcr) للمسافرين العراقيين والايرانيين

2022/02/09 | 13:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

اعلن مطار النجف الدولي، اليوم الأربعاء، عن اعفاء العراقيين اثناء العودة من الجمهورية الايرانية الى العراق سواء عن طريق البري والجوي .

وقالت إدارة مطار النجف في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "سيتم اعفاء العراقيين اثناء العودة من الجمهورية الايرانية الى العراق سواء عن طريق البري والجوي".

وأضافت انه "سيتم اعفاء المواطنين الايرانيين من مسحة pcr اثناء العودة من العراق الى ايران سواء كان براً او جوءاً ايضاً"، مبينة انه "بخصوص السفر من العراق الى ايران يجب على الجميع استصحاب شهاده اللقاح الدولية و مسحة pcr قبل 72 ساعة".

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