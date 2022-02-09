فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية / موسع

2022/02/09 | 13:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت هيئة رئاسة البرلمان فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بدءا من الغد الاربعاء ولمدة 3 ايام.وذكر بيان لمكتب رئيس المجلس : ان رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعاً للتباحث حول موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، نظراً لانتهاء المدة الدستورية المحددة للانتخاب بموجب المادة (72/ثانيا/ب) من الدستور دون انتخاب رئيس للجمهورية.واضاف : استناداً إلى أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، تقرَّر خلال الاجتماع فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 9 شباط 2022 ولمدة (3) أيام./انتهى3

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