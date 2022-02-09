2022/02/09 | 13:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيقام بنظام الدوري لمرحلتين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المسابقات تحدد موعد انطلاق الدوري التأهيلي إلى الأولى) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المسابقات تحدد موعد انطلاق الدوري التأهيلي إلى الأولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).