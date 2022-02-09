جمعية سميرة الخليل ويومياتها - ياسين الحاج صالح

2022/02/09 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_الحاج_صالح سميرة غائبة منذ ثماني سنوات وشهر وثلاثة وعشرين يوماً.



خلال كل يوم من سنوات الغياب هذه هناك أشياء لم نفعلها معاً، أشياء لم نقلها، مشاوير لم نمشها، أسفار لم نسافرها، حياة كاملة مفقودة.



كشريك لسميرة، حاولتُ التعامل مع هذا الفقد واستحضار الشريكة الغائبة بالمتاح من أدوات، الكلمات أساساً.



جمعية سميرة الخليل هي محاولة استحضار الغائبة بأدوات مغايرة، جماعية ومُمأسسة، تتعامل مع سميرة كقضية عامة، وجزء من قضي ......





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