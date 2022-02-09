“اللجنة المشتركة” تتفق على تبادل الوثائق بشأن جريمة اغتيال قادة النصر

2022/02/09 | 13:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، عن انتهاء الجولة الثالثة للاجتماع المشترك “للجنة التحقيقية المشتركة” في التحقيق باغتيال الشهيدين أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني.وذكر بيان مشترك نشره اعلام مجلس القضاء اطلعت عليه /المعلومة/، أن “اللجنة المشتركة انهت، اليوم، الجولة الثالثة للاجتماع المشترك للجنة المشتركة بين الجانب العراقي والجانب الإيراني للتحقيق في […]

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