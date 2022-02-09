2022/02/09 | 13:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكاظمي يشدد على استقلالية عمل الهيئات القضائية » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 13:33

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يشدد على استقلالية عمل الهيئات القضائية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يشدد على استقلالية عمل الهيئات القضائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).