هل تريد إنقاص وزنك بمعدل 300 سعرة حرارية يوميُا بلا أي جهد..هذا ما عليك فعله

2022/02/09 | 13:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تريد إنقاص وزنك من خلال النوم؟ إذا، حاول تمديد وقت النوم بشكل أكبر.هذه هي خلاصة تجربة عشوائية طُلب فيها من شباب يعانون من الوزن الزائد، وينامون أقل من ست ساعات ونصف الساعة يوميًا، محاولة النوم لثماني ساعات ونصف الساعة، لمدة أسبوعين.

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