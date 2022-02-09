محلل سياسي: هناك مخاوف من ذهاب قوى الاطار التنسيقي الى خيار المعارضة

2022/02/09 | 13:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري، اليوم الأربعاء، وجود مخاوف حقيقية من ذهاب قوى الاطار التنسيقي الى خيار المعارضة.وقال الشمري، لوكالة “ايرث نيوز”، ان “هناك مخاوف سياسية وأمنية وحتى اقتصادية في حال شكلت الحكومة العراقية الجديدة، دون مشاركة قوى الإطار التنسيقي”.وأشار إلى أن “الحكومة ستكون محاطة بتحديات كبيرة جداً، على […]

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