صحة الكرخ تحصي الحالات التي استقبلتها خلال 2021

2022/02/09 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الأربعاء، عن إحصائية بعدد الحالات التي استقبلتها خلال عام 2021، فيما اشارت الى ان مؤسساتها استقبلت عشرة ملايين مراجع في المؤسسات الصحية المستشفيات، قطاعات الرعاية الصحية الأولية خلال عام 2021 المنصرم من خلال الاحصائيات الرسمية المقدمة من قسم التخطيط – شعبة الإحصاء.

وقال مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ سعد كامل اللامي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "المؤسسات الصحية استقبلت عشرة ملايين مراجع توزعت بين 6615328 مليون مراجع في المستشفيات والعيادات العامة حيث بلغ عدد المراجعين في العيادات الاستشارية 1527440 مليون مراجع".

وأضاف ان " وحدات الطوارئ استقبلت 679806 الف مراجع و 59142 الف مراجع في العيادات العامة و 2997773 مراجع في مختبرات المستشفيات و 1331167 مراجع في الوحدات الساندة مضيفا بلغ عدد المراجعين في قطاعات الرعاية الصحية الأولية و المراكز الصحية 2862884 مراجع".

وأوضح اللامي في بيانه ان "دائرة صحة بغداد الكرخ تضم 13 مستشفى منها 2 مستشفى خاصة بعلاج الاطفال ومركز تخصصي لإمراض القلب و2 مستشفى لعلاج المرضى المصابين بجائحة كورونا و 2 مستشفى لعلاج كورونا سيتم افتتاحها في الايام القادمة 8 مراكز تخصصية لعلاج و تقويم الاسنان و 2 مركز تخصصي لرعاية و تأهيل المعاقين و مركز تخصصي لإمراض الحساسية و مركز تخصصي لإمراض الدم التلاسيميا و مراكز كبرى في المستشفيات لغسيل الكلى و10 قطاعات للرعاية الصحية الاولية و التي تضم 127 مركز صحي للرعاية الصحية الأولية بالإضافة الى المراكز الصحية الفرعية و البيوت الصحية في النواحي و مناطق الاطراف ".

من جانبها قالت مديرة شعبة الاحصاء في مركز الدائرة انعام لطيف شلتاغ ان "هذه الاحصائيات تتم من خلال تسجيل جميع البيانات المقدمة من كافة المؤسسات الصحية و يتم حسابها و تسجيلها و استخدام احدث التقنيات المستخدمة في مجال الاحصاء و تفعيل برنامج الحوكمة الالكترونية في جميع المؤسسات التابعة لدائرة صحة بغداد الكرخ ".

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